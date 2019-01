Rato asegura que la salida a Bolsa de Bankia era la única opción viable para la entidad

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la segunda sesión del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que se reanudó ayer martes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y prosigue este miércoles con las preguntas de la fiscal del Ministerio Público Carmen Launa.

Rato ha explicado que otra de las opciones, además de la salida a Bolsa de Bankia, era la de colocar un 20% del capital con derechos de voto. No obstante, el que también fuera exdirector gerente del Fondo Monetario Internacioanl (FMI) y que cumple actualmente una pena de cuatro años y medio en la cárcel de Soto de Real por el caso de las 'tarjetas black', ha negado que recibiera alguna oferta "seria y discutible" para avanzar en esa vía.

"Si hubiera habido una oferta seria y discutible de algún grupo extranjero se podría haber valorado, pero esto no fue así. No había nadie en el mercado que tuviera una mínima solvencia que se acercara a negociar en tomar una posición", ha dicho, añadiendo que no se llegó a valorar "de verdad" otra opción que no fuera la salida a Bolsa, ya que la entrada de un "grupo extraño" cambiaba las reglas.