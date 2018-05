Powell considera exagerada la influencia atribuida a la Fed

"A pesar de que los factores globales desempeñan un papel importante en las condiciones financieras domésticas, el rol de la política monetaria de EEUU es a menudo exagerado", ha subrayado el banquero estadounidense durante su participación en un foro patrocinado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Nacional de Suiza.

Powell ha advertido de que "la influencia de la política monetaria de EEUU en las condiciones financieras globales no debería exagerarse", señalando que la Fed no es el único banco central cuyas decisiones afectan a los mercados globales y que EEUU no solo es emisor, sino también receptor, de estos contagios monetarios.

En este sentido, el presidente de la Fed ha señalado que en EEUU, a pesar de que el banco central ha subido seis veces los tipos de interés desde diciembre de 2015 y ha comenzado a reducir su balance, las condiciones financieras domésticas se han relajado, en parte por la mejoría de las condiciones económicas a nivel internacional y por la acción de otros bancos centrales.

En el caso de las economías emergentes, el banquero ha defendido que las medidas de estímulo monetario aplicadas por la Fed y otros bancos centrales de economías avanzadas "han tenido un papel limitado" en el incremento de los flujos de capital, por lo que es razonable pensar que la normalización monetaria en las economías avanzadas seguirá siendo manejable para las economías emergentes.

Así, Powell ha destacado que la normalización acometida por la Fed se ha llevado a cabo sin problemas en los mercados, aunque ha reconocido los posibles riesgos que emanan de la normalización de la política monetaria a nivel global.

De este modo, el máximo responsable de la política monetaria estadounidense se ha coprometido a comunicar "tan clara y transparentemente como sea posible" la estrategia de la Fed para ayudar a alinear las expectativas y evitar trastornos en los mercados.