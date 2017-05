Popular pide una "muestra de interés" a los bancos interesados en una fusión, pero no ha tomado una decisión

La entidad presidida por Emilio Saracho ha procedido a un primer intercambio con las entidades interesadas y les ha solicitado una muestra de interés que deben entregar este martes para, "en su caso, continuar analizando una posible operación".

"La información que se derive de estas indicaciones no tendría carácter vinculante, pero permitiría a Banco Popular continuar avanzando en el análisis de sus opciones", ha indicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco ha señalado que no ha asumido aún "ningún compromiso" con ninguna de las entidades interesadas. "No se ha recibido ninguna propuesta concreta firme, no existe ninguna certeza sobre la consideración que merecería, ni se ha considerado la decisión que adoptaría el consejo de administración si, en su caso, llegara a concretarse", ha apuntado.

Popular sigue "desarrollando sus planes, negociando la realización de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades".

De esta forma, la entidad confirma la información adelantada por el diario 'Expansión', que señalaba que este martes finalizaba el plazo para que las entidades interesadas en absorber Popular presentaran sus intenciones.