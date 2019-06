Ponce (FROB) recuerda que la privatización de Bankia puede retrasarse si se mantienen condiciones inadecuadas

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha señalado que el plazo para privatizar Bankia puede volver a ser retrasado más allá de finales de 2021 si las condiciones de mercado se mantienen "inadecuadas" para desinvertir.

Durante su intervención en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Ponce ha asegurado que el FROB analiza constantemente las condiciones del mercado con el objetivo de encontrar el mejor momento para desinvertir su participación del 61% en Bankia.

Sin embargo, ha señalado que el horizonte de plazo puede ampliarse "si las condiciones de mercado se mantienen inadecuadas para seguir invirtiendo".

"La capacidad del Gobierno para volverlo a extender es relativamente flexible. A medida que pase el tiempo, deberá reevaluarse el plazo y tomarse una decisión", ha indicado Ponce.

Debido a que las condiciones en el corto plazo "no son las más favorables", el organismo no ha tenido ocasión de definir una estrategia alrededor de la privatización de Bankia, por ejemplo vendiendo las acciones en paquetes, a otra entidad, o de manera acelerada.

"No hay ahora mismo una estrategia definida; hacemos un análisis de las condiciones del mercado y no se ha llegado a una fase tan específica en la medida en que no nos permiten hacer una valoración más completa de una nueva desinversión", ha explicado.

En 2012 el Gobierno se comprometió a vender la participación del FROB antes de diciembre de 2017, pero el plazo se prolongó hasta diciembre de 2019, y un año antes del vencimiento el Ejecutivo volvió a aprobar una prórroga hasta finales de 2021 con el objetivo de maximizar la recuperación de las ayudas.

El sector financiero en su conjunto recibió ayudas de 63.000 millones de euros, de los que 22.424 millones fueron a parar al grupo BFA-Bankia en 2013 (10.620 millones solo a Bankia). De este importe, al entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha devuelto un total de 3.083 millones de euros, de los que 2.122 proceden de la venta de dos paquetes de acciones del 7,5% en 2014 y del 7% en 2017 y 960 millones corresponden al pago de dividendos.

El FROB vendió por última vez un paquete de acciones de Bankia en diciembre de 2017 a un precio de 4,06 euros por título, y la entidad actualmente cotiza en el mercado al filo de los 2 euros.

¿FUSIÓN BANKIA-SABADELL?

Jaime Ponce ha sido preguntado por un reciente informe de Goldman Sachs que considera que una fusión entre Bankia y Sabadell sería positiva y permitiría maximizar la recuperación de las ayudas.

El presidente del FROB ha apostillado que el FROB no negocia con Sabadell ni con ninguna otra entidad y que no es su cometido realizar operaciones corporativas. Si se llega a plantear una operación de ese tipo, el organismo la valoraría para maximizar el valor de su participación, pero "no es el caso" ni está trabajando en ese planteamiento.