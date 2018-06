Olivas dice que el Banco de Valencia podía cubrir su déficit de provisiones y cuestiona su venta a Caixabank

Así, ha afirmado ante la comisión que investiga la comisión de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro que esta entidad contaba con fondos propios superiores a los 1.200 millones de euros, con los que cubrir el déficit de 560 millones en provisiones que detectó en noviembre de 2011 el Banco de España al cerrar su inspección. Ese mes el banco fue intervenido, se le inyectaron fondos públicos y después se vendió por un euro a Caixabank.

"Todavía quedaban 700 millones de capital, a pesar de cubrir esos 560 millones. ¿Por qué se dotaron 5.000 millones, se le inyectaron...? No lo sé, pero puedo decir cosas que he leído y no me resisto a que las lean", ha dicho.

RECELOS SOBRE CAIXABANK

A continuación, Olivas ha comenzado a relatar informaciones publicadas en medios de comunicación con las que se ha apoyado para sugerir que CaixaBank se benefició con la compra de la entidad que presidía al simbólico precio de un euro, una vez fue intervenida y se le hubieran inyectado 5.500 millones de euros de dinero público.

Así, ha señalado que en 2013 se cifraba en 1.777 millones el beneficio "extra" "gracias a Banco de Valencia", la compra "le permite aumentar 4.000 millones de euros" sus dotaciones y, aun siendo una entidad más pequeña y con mucho menos activos, mejoró su ratio de recursos propios. Por otro lado, ha dicho que se benefició de 560 millones de activos fiscales con los que contaba la entidad vendida.

"Empezamos a ver y a atender dónde van los 5.000 millones de euros", ha ironizado Olivas, que tras su exposición de estas cifras ha asegurado que "aquí alguien se benefició bastante de este tipo de decisiones".