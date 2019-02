Olivas afirma que BFA cargó pérdidas contra reservas por indicación expresa del Banco de España

Así lo ha indicado durante su comparecencia en el juicio por la salida a Bolsa en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que en el que ha sido interrogado por la fiscal Carmen Launa, que se ha reincorporado a la sesión tras un mes y medio de baja médica.

Según ha explicado Olivas, cargar las dotaciones contra reservas no era una aplicación especial de BFA en la contabilidad, sino que así lo hacían todos los SIPs. "Era una resolución de Banco de España, lo anormal sería haber incumplido lo que nos dijo", ha defendido.

Además, ha asegurado que en un informe de marzo de 2011 el organismo supervisor trasladó a la entidad que cargar contra reservas la pérdida incurrida "estaba bien hecho". "Nos dijo que cargásemos contra reservas tácticamente y expresamente", ha insistido.

La entidad destinó 9.207 millones de euros a saneamientos para mejorar las provisiones, por encima de lo que le exigía el Banco de España, con el objetivo de presentar una situación más saneada y de mayor cobertura de riesgos, según ha indicado Olivas.

Aunque "no había señales en 2010 de deterioro de la economía que indicara que había que incrementar las dotaciones" y el Banco de España afirmó que con 8.084 millones de euros quedaban cubiertos los saneamientos exigidos, el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, comunicó en una reunión de seguimiento del SIP en enero de 2011 al subgobernador del Banco de España que había decidido incrementar las dotaciones hasta 9.207 millones de euros.

"El subgobernador dijo que le parecía bien pero excesivo y que no era necesario llegar a una dotación tan elevada", ha asegurado Olivas, quien estaba "absolutamente convencido" de que se estaba cumpliendo con las exigencias del Banco de España y con los compromisos del plan de integración.

NO CONOCÍA EL INFORME DE PWC

En cuanto al informe que PwC elaboró de forma confidencial para Bankia en 2010 y que la Fiscalía Anticorrupción aportó al inicio de la causa en el periodo de cuestiones previas, Olivas ha asegurado que sabía de sus existencia, pero que desconocía su contenido.

"Yo no lo conocía. Sí recuerdo que Rato me dijo que habían encargado un trabajo a PwC para una situación más estresada, pensando en un agravamiento de la crisis, y que iba a incrementar las dotaciones a 9.207 millones, y le dije que me parecía bien", ha señalado Olivas, quien ha reiterado que la decisión de aumentar los saneamientos respondía a "un criterio de prudencia".