Oliu (Sabadell) cree que los PGE son "fiscalmente responsables" pero es escéptico con la tasa Tobin

Así lo ha señalado durante la presentación de resultados anuales de la entidad, donde no ha querido entrar a valorar sobre si son o no realistas o si alcanzarán los ingresos esperados. "Son fiscalmente responsables porque no pretenden desviarse de la disciplina europea en absoluto, aunque pueden tener algún reto de cumplimiento", ha apuntado.

El directivo sí ha cargado contra la 'tasa Tobin' o impuesto a las transacciones financieras, un gravamen del que no se considera partidario y que tiene poca importancia desde el punto de vista cuantitativo.

"Para nosotros el efecto de esto en términos cuantitativos no es material, pero es un impuesto de los que distorsionan el libre funcionamiento del mercado y que además tiene unos costes administrativos que casi son mayores que la propia recaudación", ha alertado.

Aunque es consciente de que esta tasa ha sido analizada por la UE y no es nueva, considera que es "un poco precipitado" que España sea de los primeros países en implantarla. "Que España establezca esta 'tasa Tobin' antes que otros países de la UE, aparte de mi escepticismo sobre la tasa en sí y la bondad que tiene dentro de un esquema fiscal sostenible, me parece un poco precipitado", ha indicado.