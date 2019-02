Norniella cree que el experto que realizó el folleto de Bankia tenía motivos para excluir a Banco de Valencia

Así lo ha indicado Norniella en el juicio por la salida a Bolsa en julio de 2011 de la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que se ha vuelto a reanudar este lunes con el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción.

"Quien realizó el folleto pensaría que no era necesario ponerlo, las condiciones seguro que estarían justificadas y el Banco de España aceptó tal decisión", ha subrayado ante la sección cuarta de la sala de lo penal.

El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha explicado que BFA-Bankia encargó un informe a PwC del que se obtuvo una "información preocupante" respecto al Banco de Valencia y ha criticado que no se informara al mercado ni se hiciera constar en el folleto de salida a Bolsa.

PwC realizó el informe de diagnóstico financiero sobre Banco de Valencia, que fijaba una pérdida no provisionada de 872 millones de euros.

Norniella, no obstante, ha dicho que no tenía más información del Banco de Valencia que la que se daba a los consejeros, que era la referida a que se trataba de una participada y que no se iba a acudir a la ampliación de capital a no ser que fueran "todos los socios". "Me gustaría poder contestar otra cosa, pero no puedo responder otra de lo que yo sé", ha aseverado.

En este sentido, el que previamente fuera secretario de Estado de Hacienda ha señalado que el folleto fue evaluado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y realizado por "los mejores especialistas fiscales y financieros y auditado por una de las principales auditoras".

"Yo otra cosa no puedo decir, me siento puramente incapaz de entrar en las profundidades de lo que me está preguntando", ha añadido.

Tres meses después de la salida a Bolsa de Bankia, concretamente el 21 de noviembre de 2011, el Banco de España intervino Banco de Valencia, convirtiéndose en la cuarta entidad financiera intervenida -el primer banco- desde 2009. Así, el que en 2010 era el séptimo banco español por capitalización bursátil, con más de 1.500 millones de euros, pasó un año después a ser intervenido a petición de su consejo de administración.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordó suscribir capital del banco por un importe de hasta 1.000 millones de euros y otorgarle una línea de crédito de 2.000 millones de euros para garantizar su liquidez.

Un año después, en noviembre de 2012, la antigua filial de Bankia fue adjudicada a Caixabank por un euro tras recibir otros 4.500 millones por parte de las autoridades europeas en el marco del rescate al sector financiero español.