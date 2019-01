Navas&Cusí pide información sobre el proceso de infracción contra España por abuso en ejecuciones hipotecarias

"Desde entonces no sólo no ha habido información alguna, sino que no hemos obtenido respuesta a nuestras reiteradas preguntas", subraya la petición ante el 'ombudsman' europeo elevada el pasado 10 de enero ante la "pasividad" de las autoridades.

Navas&Cusí explica que en 2016 la CE informó al despacho que, a pesar de las modificaciones de la Ley 1/2013, 11/2014 y 42/2015, España "continuaba violando la ley europea en determinados aspectos" y que, por tanto, se había abierto un procedimiento de infracción siguiendo el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

En este sentido, la CE citaba como ejemplos la "inadecuada evaluación y abusividad", el hecho de que un juez no pueda frenar un desahucio cuando observara abusividad o que la reforma de la ley 1/2013 que permite al consumidor oponerse a un desahucio en el plazo de un mes es contraria a la ley europea.

La actitud resulta más "incomprensible", señala el letrado y socio-director de Navas&Cusí, Juan Ignacio Navas, después de la abundante jurisprudencia de Luxemburgo en la que "reprocha a España la mala adaptación nacional a la legislación europea".

De esta forma, el despacho reclama al defensor del pueblo europeo que requiera a la Comisión para que informe sobre la marcha del procedimiento o bien se informe y traslade la información al despacho habida cuenta de que Bruselas ya le había otorgó legitimación activa cuando admitió la queja en 2013.