Mutua Madrileña entra en el capital de Chipi para crecer en movilidad

Entre ellas se encuentra el agregador Chipi, que geocaliza los medios de transporte más cercanos y permite comparar y elegir en tiempo real el servicio deseado en función del precio, disponibilidad, duración del trayecto, etc.

La operación reafirma la apuesta de la aseguradora por crecer en el sector de la movilidad, cumpliendo así con los objetivos de diversificación marcados en su actual Plan Estratégico 2018-2020.

Con la entrada en el capital de Chipi, Mutua participará del negocio de la movilidad por dos vías: la de los agregadores y el control de los vehículos en remoto.

Chipi es una aplicación que compara en tiempo real el precio y el tiempo de espera de las diferentes opciones de movilidad que ofrecen las ciudades (coches compartidos, motocicletas, patinetes, bicicletas, metro, autobús, etc.).

La aplicación agrega ya la información de más de 110 proveedores en 15 ciudades entre las que destacan Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Zaragoza en España; mientras que fuera de nuestras fronteras opera en Lisboa, París, Milán, Roma y Nueva York.

Otra de las líneas de negocio de World Wide Mobility es el desarrollo de tecnología específica para movilidad, en donde destaca su posicionamiento en control remoto de vehículos a través del móvil o de un reloj inteligente. A este respecto, la compañía acaba de presentar una app que permite controlar a distancia el coche de lujo Hispano Suiza Carmen.

Asimismo, ha desarrollado la tecnología, pionera a nivel mundial, que hace posible regular la potencia, la velocidad y la temperatura del coche, así como gestionar su carga, abrir o cerrar sus puertas y mantenerlo localizado en todo momento.

Con esta operación, Mutua da un paso más en su estrategia de diversificación, en particular en el ámbito de la movilidad urbana, donde tiene el objetivo de poder cubrir todas las necesidades de sus clientes ante los cambios económicos y sociales que están transformando los hábitos de vida en las ciudades.

Tras su entrada en Chipi, la aseguradora participará y apoyará tanto la expansión del negocio de la movilidad en España como su crecimiento en los diversos mercados internacionales en los que está presente la empresa.

La compañía presidida por Ignacio Garralda se encuentra actualmente inmersa en el desarrollo de su nuevo plan estratégico 2018-2020, que contempla como ejes principales acelerar la transformación digital del grupo, impulsar la expansión internacional, la entrada en nuevos negocios relacionados con la movilidad y el crecimiento de su actividad de asesoramiento financiero, entre otros objetivos.

Chipi fue fundada en el año 2017 por Emilio Mellado, actualmente consejero delegado de Chipi; Jorge Jurado Filippi, responsable de marketing y Javi Galve, responsable de producto, para desarrollar nuevos negocios en el ámbito de la movilidad urbana con fuerte soporte tecnológico.

Entre los socios inversores de la compañía figuran, también, Sevenzonic Ventures (representada, entre otros, por Javier Rodríguez Zapatero, ex director general de Google España, Ángel Cano Fernández, ex consejero delegado de BBVA, Juan Pedro Moreno, consejero delegado de Accenture España o Domingo Caamaño, ex consejero delegado de BMW Bank).

Julián Recuenco, ex consejero delegado de Seur, Fernando Mesones, COO de DOCOMO Digital y Nacho de Pinedo, consejero delegado de ISDI, son también socios inversores de la compañía.