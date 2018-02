Moody's cree que las pruebas de estrés 2018 de la EBA reflejarán que la resiliencia de los bancos ha mejorado

"Los test mostrarán que los bancos son ahora más resistentes a un 'shock' económico, y creemos que los resultados estarán en línea con nuestro análisis crediticio, que incluye una evaluación prospectiva de las posiciones de capital de las entidades", ha indicado el vicepresidente de Moody's, Swen Metzler.

El pasado 31 de enero la EBA inició las pruebas, cuyos resultados se publicarán el próximo 2 de noviembre y que incluyen una desviación del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) desde su nivel de referencia en un 8,3% en 2020, lo que resultaría en el escenario adverso más grave considerado hasta la fecha. "Será la prueba más rigurosa y exhaustiva", subrayó Moody's.

La calificadora ha comparado el enfoque de los test de este año con el de los de 2016. Ese año, los bancos de la Unión Europea (UE) mostraron una reducción promedio de ratio CET1, principal medida de fortaleza financiera, de 380 puntos básicos en el escenario adverso.

"Los supuestos económicos más estrictos de 2018 pueden llevar a un mayor impacto general en las ratios de capital. Sin embargo, el capital inicial de los bancos es más alto esta vez, dándoles una mayor capacidad de recuperación", apuntó Moody's. Según los datos de la EBA, el punto de partida medio para el capital bancario ha mejorado hasta situarse en alrededor del 14,6%, frente al 13,2% de la prueba de resistencia de 2016.

Moody's considera que las pruebas de este año son más "difíciles" debido a que los factores clave de los supuestos escenarios macroeconómicos implican un deterioro más severo en el escenario adverso en comparación con el escenario base o de referencia.

Asimismo, la firma considera que las nuevas normas internacionales de contabilidad financiera (NIIF9) que entraron en vigor el 1 de enero de 2018 y que principalmente inciden en mayores necesidades de aprovisionamiento, contribuirán a que ésta sea uno de los test más estrictos.

MUESTRA MÁS REDUCIDA

Por otro lado, Moody's considera que la mejor capacidad de recuperación de los bancos estará igualmente respaldada por el alcance de la prueba de este año, la cual se llevará a cabo en una muestra más reducida de bancos, pues se someterán a estas pruebas un total de 48 entidades europeas, de las que 33 se ubican en países bajo la jurisdicción del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), con lo que se cubrirá alrededor del 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona.

Además, este año no se incluirán bancos con problemas como Banca Monte dei Paschi di Siena, entidades con importantes desafíos como Bankia o sistemas bancarios débiles como el de Grecia o Portugal. No obstante, en paralelo, el Banco Central Europeo (BCE) llevará a cabo su propia prueba de resistencia a estas instituciones no cubiertas por la EBA, a excepción de las entidades griegas, cuyos resultados no serán publicados.

Los test de estrés están diseñados para proporcionar a supervisores, bancos y otros participantes del mercado un marco analítico común para comparar y evaluar consistentemente la capacidad de recuperación de las entidades bancarias de la UE frente a un 'shock' económico.

Los resultados se expresan en términos de capital de calidad frente a activos de riesgo (CET1) y se incluyen las entidades bancarias con activos valorados en al menos 30.000 millones de euros. Entre los bancos españoles que realizarán este examen se encuentran BBVA ('baa2'), Banco Santander ('baa1'), CaixaBank ('ba1') y Sabadell ('ba2').