Mapfre prevé terminar la reorganización de su negocio en Brasil antes de julio

Según Huertas, la reorganización societaria y operativa de la alianza de Mapfre con Banco do Brasil, operación anunciada a comienzos de febrero, está previsto que concluya antes de julio.

"En el mes de febrero, hemos presentado la reorganización societaria y operativa de nuestra alianza con el Banco do Brasil. Creemos que, tras la conclusión de este proceso, previsto para el primer semestre de 2018, Mapfre generará mayores sinergias con otras actividades, reduciremos gastos y simplificaremos el gobierno y administración de nuestras operaciones", ha apuntado el presidente de la aseguradora.

Con el acuerdo de intenciones, de carácter no vinculante, firmado con Banco do Brasil a comienzos de febrero, Mapfre pretende incrementar al 100% su participación del 50% en el negocio 'no vida' que mantiene en el país carioca, entre otros aspectos.

De cara a 2018, los objetivos de la aseguradora española en Brasil serán reducir gastos, mejorar el ratio combinado de automóviles, desarrollar la red propia de distribución, implementar más servicios digitales para los clientes y ampliar la comercialización de productos de vida.

"En Brasil, esperamos volver a crecer en volumen de primas, con una sensible mejora del ratio combinado de las principales carteras", ha insistido Huertas.

EJERCICIO "MUY POSITIVO"

En su intervención ante los accionistas de la entidad, Huertas ha calificado como "muy positiva" la ejecución del plan estratégico de la aseguradora, que en 2017 vivió su segundo año y que se articula en torno a la orientación al cliente, la excelencia en la gestión, la transformación digital y cultura y talento humano.

Según ha explicado el presidente de Mapfre, se han desarrollado el 98% de los proyectos planificados y se ha cumplido el 75% de los objetivos.

"En 2017, hemos puesto a prueba, con unos 'test de estrés de la naturaleza' --en referencia a los huracanes y terremotos en Norteamécia y el Caribe--, nuestra fortaleza financiera y patrimonial", ha asegurado Huertas, que cree que la protección y gestión de riesgos del grupo ha sido "extraordinariamente positiva", a pesar de la acumulación "extraordinaria" de catástrofes durante el ejercicio.

En 2018, la firma prevé que el crecimiento económico mundial mantenga el mismo ritmo que el año pasado y se sitúe en el 3,7%, con aceleración tanto en países desarrollados como emergentes.

En España, sin embargo, anticipa una desaceleración de la economía, hasta un 2,6% de crecimiento, debido a una eventual subida de los precios del petróleo y el efecto del inicio de la retirada de estímulos por el Banco Central Europeo (BCE), así como a la menor confianza de inversores y consumidores por la inestabilidad en Cataluña.

No obstante, Huertas considera que prevalecerán determinados riesgos, como la posibilidad de aumento de las tensiones geopolíticas de alcance global, el margen de incertidumbre de la política económica de Estados Unidos y los "potenciales problemas de gobernanza en varios países".

En cuanto al sector asegurador, Huertas prevé crecimientos en los segmentos de Vida y No Vida a nivel global y en España la actividad económica impulsará la aseguradora, especialmente en No Vida.

Durante el vigente ejercicio, Mapfre priorizará la búsqueda de nuevos acuerdos en bancaseguros en Latinoamérica y ampliará la presencia de la red propia, entre otras iniciativas.