Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/MUFG-Temasek-Bank-Danamon-Indonesia_0_1931806898.html

El japonés MUFG comprará al fondo Temasek el 73,8% del Bank Danamon de Indonesia

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), el mayor banco de Japón, ha llegado a través de su filial The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a un acuerdo condicional con Asia Financial, propiedad del fondo soberano singapurense Temasek, para adquirir el 73,8% del accionariado del banco indonesio Danamon.