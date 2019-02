La Justicia europea anula la suspensión del gobernador del Banco de Letonia por falta de pruebas

La Justicia europea ha fallado de esta forma una vez presentados recursos tanto por parte del afectado como del Banco Central Europeo (BCE) en virtud de la competencia que le confiere el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del BCE para conocer de las decisiones por las que se releva de su mandato a gobernadores de bancos centrales nacionales.

En primer lugar, el TUE se declara competente para comprobar que únicamente se decida relevar del mandato a un gobernador de un banco central nacional "si existen indicios suficientes de que ha incurrido en una falta grave que pueda justificar tal medida".

El exgobernador del Banco de Letonia alegó ante el tribunal de Luxemburgo que no cometió ninguna de las infracciones que se le imputan y considera, al igual que el BCE, que Letonia no ha aportado ninguna prueba para demostrar sus acusaciones. El TUE, por otro lado, ha subrayado que, durante la fase escrita del procedimiento, Letonia "no aportó ningún principio de prueba de las acusaciones de cohecho".

Además, el presidente del TUE pidió a los representantes de Letonia que remitieran, lo antes posible, los documentos que justifican la decisión. Sin embargo, el tribunal considera que "ninguno de los documentos aportados por Letonia tras la vista contiene elementos probatorios que permitan demostrar la existencia de indicios suficientes".

En consecuencia, la Justicia europea ha declarado que Letonia "no ha acreditado que el relevo del mandato de Rimsevics se basara en la existencia de indicios suficientes de que hubiera incurrido en falta grave". Y por ello, anula la resolución que le impide ejercer sus funciones de gobernador del Banco de Letonia.