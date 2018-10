Jonás Fernández (PSOE) pide explicaciones al MUR por negarse a elaborar el informe definitivo de Popular

El eurodiputado socialista Jonás Fernández ha preguntado a la Comisión Europea y al Mecanismo Único de Resolución (MUR) por la decisión de este último de no exigir a Deloitte el informe de valoración definitivo de Banco Popular.

Fernández ha enviado dos preguntas escritas en las que recuerda que el artículo 36 de la Directiva 2014/59 establece que "cuando una valoración realizada con el propósito de resolver una entidad no cumple con todos los requisitos de dicho artículo, se considera provisional hasta que se lleva a cabo la evaluación posterior definitiva".

"En el caso del Banco Popular, está claro que la evaluación presentada por Deloitte era provisional", ha indicado Jonás Fernández.

Por ello, el eurodiputado socialista ha preguntado a la Comisión Europea si la presidenta del MUR, Elke König, "no se extralimita de su mandato con su actitud".

Asimismo, ha cuestionado al propio MUR su justificación para "violar una disposición de la Directiva 2014/59/EU" y le ha preguntado si considera que esta decisión "viola el derecho de los acreedores a tener un informe de evaluación justo transparente y definitivo en el que apoyar el derecho de apelación".

La Junta Única de Resolución (JUR) --responsable final de tomar las decisiones dentro del MUR-- estimó que no era necesario emitir un informe de valoración definitivo argumentando que, aunque en primera lectura parece un trámite obligatorio, haciendo una interpretación no sería necesario "dadas las particularidades del caso", ya que consideraba que el informe a posteriori no servía para ninguna finalidad práctica.

Banco Popular fue resuelto el 7 de junio de 2017 por el MUR y vendido a Santander por el simbólico precio de un euro. En un proceso de resolución, primer se realiza un informe provisional sobre su valor, elaborado en condiciones de urgencia y sin toda la información necesaria, como indicaba la propia Deloitte en su informe sobre Popular (incluye 106 puntos en los que advierte de que la información no es completa). Posteriormente, la normativa establece que se emita un informe definitivo a posteriori, una vez resuelto y con una valoración completa.

El conocido informe 'Valoración 3' de Deloitte, por su parte, utiliza el supuesto de que el banco está siendo liquidado, mientras que el informe de valoración definitivo analiza el valor de la entidad antes de entrar en resolución, con datos de 6 de junio de 2018. Este es el informe que la JUR ha decidido no encargar y por lo que el eurodiputado Jonás Fernández ha pedido explicaciones a Bruselas y a dicho organismo.