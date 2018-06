La JUR publicará en julio el informe que concluye si se debe compensar a accionistas y acreedores del Popular

Hasta entonces, la institución presidida por la alemana Elke König debe cumplir con una serie de "etapas procesales esenciales", entre las que se incluye conceder el "derecho de audiencia" a antiguos acreedores y accionistas del Popular, según ha informado en un comunicado.

Este informe debe concluir si los accionistas y acreedores habrían recibido un trato mejor en caso de que la institución hubiera sido liquidad con arreglo a los procedimientos de insolvencia nacionales, en lugar de haber seguido el procedimiento comunitario de resolución.

Así, los acreedores y accionistas afectados por la resolución del Popular tendrán derecho a ser compensados si el informe elaborado por Deloitte determina que sufrieron perjuicios mayores que los que habrían sufrido si la resolución se hubiese basado en el marco español de insolvencia.

Sin embargo, antes de publicar el informe y comunicar su decisión preliminar, la JUR debe preparar una versión "no confidencial" del documento, con el objetivo de "garantizar que no afecta a la estabilidad financiera ni se perjudican los intereses comerciales del banco por revelar cualquier tipo de información sensible".

Después, tanto su decisión preliminar sobre si se debe compensar a los accionistas y acreedores como la versión no confidencial del informe serán objeto del "derecho de audiencia", un derecho que se otorga a las personas afectadas por una medida individual adoptada por una institución comunitaria.

"La JUR espera dar a conocer más detalles sobre el procedimiento del derecho de audiencia a mediados de julio. Posteriormente seguirá la publicación de la propuesta de decisión y el informe de Valoración 3 poco después", ha explicado la JUR.

Este procedimiento constará de dos fases y la primera será la apertura de un proceso de registro en el que antiguos acreedores y accionistas del Popular comuniquen que quieren ejercitar este derecho. Posteriormente, la JUR detallará los detalles de la segunda etapa, en la que aquellos afectados que se hayan registrado podrán proporcionar sus comentarios.

En un último paso, la JUR analizará estos comentarios y adoptará una decisión final sobre la necesidad de compensar o no a accionistas y acreedores afectados por la resolución del Popular.