Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/JP-Morgan-RBC-ANZ-interbancaria_0_1888611638.html

JP Morgan se une a las entidades RBC y ANZ para lanzar una red de información interbancaria

El banco estadounidense JP Morgan se ha unido a las entidades Royal Bank of Canada (RBC) y Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) para lanzar una red de información interbancaria (IIN, por sus siglas en inglés) basada en tecnología Blockchain.