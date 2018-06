Ibercaja aboga por un código ético que complemente la legislación sobre inteligencia artificial

Así lo ha indicado Torre durante su intervención en un encuentro sectorial de banca y seguros 'Inteligencia aplicada, nuevos servicios al cliente' organizado por Microsoft y Europa Press, asegurando que la inteligencia artificial también tiene esta 'caja negra' "compleja" de entender y "difícil" de controlar, pero relevante en un entorno que está transformándose.

"La capacidad de adopción de esta tecnología es tan exponencial que solo legislando no será suficiente para conseguir un equilibrio", ha asegurado el directivo, explicando que se debe determinar qué hacer con la información y los datos y cómo interactuar después con los usuarios.

"Creemos que es importante que la Administración Pública, la empresa privada, el entorno académico y científico y el judicial, trabajen juntos para crear códigos éticos y velar por su aplicación, de forma que la inteligencia artificial sea responsable", ha aseverado.

En la misma línea, la directora de banca y seguros de Microsoft, Lola Serrano, ha apuntado que la inteligencia artificial va a ser igual de disruptiva que la aparición de la electricidad o incluso Internet. "Ha venido para quedarse, por lo que lo importante es la transparencia y la ética, la responsabilidad en la gestión de datos", ha indicado.

"La ética de las entidades es fundamental, los datos son de los usuarios, nos los prestan para que les demos un servicio más personalizado, pero solo nos autorizan para ello", ha añadido Serrano.

CUSTODIAR BIEN LOS DATOS DE LOS CLIENTES

De hecho, para la directiva de Microsoft, la seguridad es una ventaja competitiva y en lo que se basa la marca de una empresa en este nuevo entorno. "Lograr una marca fiable se consigue custodiando bien la información y datos de un usuario", ha subrayado.

Asimismo, el subdirector general y jefe de analítica de Banco Sabadell, Alfonso Ayuso, ha explicado que los procesos y algoritmos que se están construyendo son "extremadamente complejos" pero en definitiva no entienden nada porque se basan en reglas.

Ante este escenario, Ayuso pide que se aísle la parte tecnológica y se piense en qué se va a utilizar y entender sus consecuencias. "Se deben poner las tecnologías al servicio de los clientes, con responsabilidad y sabiendo cómo se manejan esas herramientas", ha precisado, pues los modelos van sesgando la toma de decisiones y esto hay que reevaluarlo continuamente.

TRANSFORMAR LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

El jefe de operaciones de Wizink, Ricardo Gómez, ha pedido también reconsiderar la relación con el cliente. "Las nuevas tecnologías o piezas como la inteligencia artificial, son tan potentes que se debe ver cómo sus capacidades pueden ayudar en la toma de decisiones", ha indicado.

Según Gómez, si las entidades quieren llegar a donde se encuentran otras empresas que aparentemente se consideran como amenazas, como Google o Amazon, que conocen "muy bien" a su cliente, se debe reconsiderar las relaciones para que al final no se apropien de los usuarios y los productos que ofrezcan los bancos y seguros se conviertan en marcas blancas.

"La única forma de luchar contra los grandes 'players' es volver a empezar. Es probable que todo lo que venga obligue a hacer un esfuerzo", ha precisado.

En este sentido, los ponentes de este encuentro defienden la importancia de la diferenciación. Para el director de IT de canales digitales de Caixabank, Pere Corominas, lo importante es continuar desarrollando sistemas cognitivos para mejorar y facilitar el servicio al cliente, y ayudar a los empleados a realizar las tareas de forma más eficiente y rápida.

"Si puedes automatizar, puedes generar más valor y mejorar la experiencia del cliente, ahorrar costes y que el personal interno se centre en tareas de productivas", ha asegurado el director de tecnología de banca y seguros para España, Portugal e Israel de Accenture, Fernando Acevedo.

Para Acevedo, se debe buscar una especie de base 'híbrida', donde se combine lo humano y las máquinas. "Las personas tendrán que entrenar al robot, que será el asistente que transmitirá los valores de la compañía", ha indicado.

No obstante, el director de tecnología de canales de Bankia, Manuel Alcoba, cree que para que la diferenciación a través de la experiencia con el cliente se logre se debe modernizar principalmente el proceso 'logístico'. "Si el proceso de por debajo es antiguo y no está automatizado, no sirve contar con una buena interacción", ha asegurado.