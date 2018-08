ING ya ha solucionado la incidencia de los cobros duplicados a sus clientes

Los clientes de ING afectados por los cargos duplicados en sus tarjetas bancarias comenzarán a recibir las devoluciones de los importes a partir de esta misma tarde, según han confirmado a Europa Press fuentes de la entidad que aseguran que la incidencia "ya ha sido solucionada".

En la tarde de ayer algunos clientes de ING vieron en sus cuentas recibos duplicados, una incidencia de la que el banco informó en su cuenta de Twitter y mediante mensajes de texto a los usuarios.

En concreto, el problema afectó a algunos clientes que habían realizado pagos internacionales entre los días 10 y 12 de agosto.

A pesar de que ING solventó el problema, la entidad ha argumentado que se trata de ficheros "muy pesados" que "tardan en procesarse", por lo que los usuarios, que aún no habían recibido las devoluciones correspondientes, comenzarán a recibir dichos importes esta misma tarde.

"Si has visto cargos duplicados en tu tarjeta no te preocupes, se trata de una incidencia y ya estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. No necesitas realizar ninguna gestión adicional, te mantendremos informado", señaló ayer ING en su cuenta de Twitter.