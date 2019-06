ING aspira a convertirse en el primer banco en nueva producción hipotecaria en España este año

Así lo ha señalado durante el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía' organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie), donde ha destacado que ING contaba al cierre del primer trimestre con una cuota de mercado de nueva producción del 9,4%, frente al 7,5% de 2018 y el 6,5% de 2017.

Actualmente, ING ocupa el cuarto puesto en el ranking de nueva producción hipotecaria en España, por detrás de Banco Santander, BBVA y CaixaBank.

González Bueno no ha querido ofrecer una proyección concreta de nuevas hipotecas y ha resaltado que se trata de una aspiración y no una promesa. "Es una ambición ambiciosa, valga la redundancia, llegará o no y esperamos que sea entre finales de este año y principios del siguiente", ha apuntado.

Para ello, el directivo ha asegurado que ING ya ha dado "un acelerón" sin variar los márgenes. Según ha indicado, la nueva ley hipotecaria ha propiciado que las entidades absorban mayores costes, lo que se ha repercutido en parte en el precio, "pero no totalmente y de forma similar a todas las entidades".

"No ha sido por el precio ni tampoco por el apetito al riesgo, la demanda sobre nuestras hipotecas ha aumentado, pero poco. Lo que ha aumentado enormemente ha sido la conversión, la gente pide hipotecas de media a tres entidades financieras y luego se saca una, la clave es cómo conviertes", ha explicado.

En cuanto a la nueva ley hipotecaria, González Bueno ha señalado que la nueva norma "es buena", porque da más garantía al cliente y le protege, a la vez que da más seguridad jurídica a los bancos.

"Todo lo que sea transparencia, con las cartas boca arriba, dada nuestra eficiencia en costes y que siempre jugamos así, nos favorece marginalmente", ha reconocido el directivo, quien ha asegurado que ve la ley como un avance "sanísimo y buenísimo".

El consejero delgado de ING ha reconocido que los bajos tipos de interés motivan que la forma de competir para la banca sea "más ingeniosa" y ha destacado que productos como las hipotecas o la inversión son contracíclicos, por lo que es mejor invertir que ahorrar. "Si estamos construyendo nuestra jubilación, no se puede hoy en día, con estos tipos, dejarlo en una cuenta", ha sostenido.

LOS ACUERDOS CON BANKIA Y POPULAR

En cuanto a la reciente renuncia a su segmento de pymes, el consejero delegado de ING ha reconocido que la entidad entró en ese negocio sin ser "especialmente buenos". "Nos consumía mucho tiempo y esfuerzo, nuestros clientes no estaban igual de satisfechos que con el resto de productos y decidimos dejarlo", ha admitido.

En esta línea, ha asegurado que el acierto ha sido el acuerdo con Bankia, que ha permitido que los clientes puedan mantener las condiciones que tenían con ING.

En cuanto al acuerdo con los cajeros de Banco Popular, González Bueno ha afirmado que "sigue en vigor" y no ha querido avanzar si quedará sin efecto cuando culmine la integración tecnológica de Popular dentro de Banco Santander.