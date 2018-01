Guindos alerta del valor "altamente especulativo" de las criptomonedas, que "no son una inversión razonable"

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha advertido de que las criptomonedas no suponen "una inversión razonable" para los ahorradores por su valor "altamente especulativo", por lo que llama a tener "muchísimo cuidado" con este tipo de inversión.

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la nueva sede del Consejo General de Economistas en Madrid, en la que ha advertido de los riesgos de invertir en criptodivisas como el bitcoin.

En opinión del ministro, las criptodivisas "no se pueden considerar monedas", ya que no son unidad de pago, ni depósito de valor ni unidad de cuenta. "Se trata de un valor altamente especulativo que lleva a vaivenes que no se justifican en función de fundamentales, y por lo tanto creo que no es un activo que se deba recomendar como activo de inversión", ha señalado.

En este sentido, ha apelado a quien decide invertir en estos criptovalores a que tenga "muchísimo cuidado", ya que son valores "completamente desregulados" sin supervisión por parte de las entidades de regulación financiera a nivel global.

Según ha explicado, es necesaria una regulación global común para las criptomonedas, en un contexto en el que se está produciendo "una proliferación muy importante" de este tipo de valores que no tienen "ningún tipo de fundamento ni validez desde el punto de vista de la racionalidad económica" y que, por su elevada volatilidad, pueden llevar a situaciones de burbuja.

ESPAÑA OCUPARÁ LA VICEPRESIDENCIA DEL BCE

En otro orden de cosas, De Guindos ha asegurado que el puesto de la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), cuyo plazo para presentar candidaturas por parte de los países finaliza el próximo 7 de febrero, será para España.

"España va a presentar candidatura y estamos convencidos de que se conseguirá el puesto para España", ha afirmado, si bien no ha querido desvelar quién será el candidato español, pese a que las quinielas le colocan a él como principal favorito.