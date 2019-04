Guardiola (Banco Sabadell) pide al próximo gobierno "estabilidad y previsibilidad"

Lo ha dicho acompañado por el director general Tomás Varela en la presentación de los resultados del primer trimestre del año, en que ha obtenido un beneficio neto atribuido de 258,3 millones de euros.

Sobre quién debería ser el futuro presidente, Jaume Guardiola ha respondido a las preguntas de los periodistas: "Yo ya he empezado la jornada de reflexión".

Preguntado por qué hay partidos, como Unidas Podemos, que argumentan que los bancos no pagan impuestos, Guardiola ha defendido que "la banca paga muchos impuestos" y que no cree que se pueda decir que no lo hace.

También ha valorado que, de las ayudas públicas que los bancos recibieron por la crisis, que ha cuantificado en 60.000 millones de euros, un tercio "no fue a cargo de los contribuyentes" sino que lo desembolsaron las entidades financieras que sobrevivieron a la crisis a través del Fondo de Garantía de Depósitos.