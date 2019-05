Gortázar (CaixaBank) pide "borrón y cuenta nueva" con las prácticas de la banca en el pasado

Así lo ha indicado el 'número dos' de CaixaBank durante el 'XXVI Encuentro del Sector Financiero' organizado por Deloitte en colaboración con Sociedad de Tasación y ABC.

Gortázar ha destacado el gran número de reclamaciones de consumidores durante los últimos años y ha asegurado que la banca está haciendo "un esfuerzo" por cambiar la forma de hacer las cosas y adaptarse al nuevo entorno.

Al mismo tiempo, ha reconocido que no cabe duda de la negativa reputación que impacta al sector, aunque ha asegurado que "no es responsable de las pérdidas del pasado". "Los responsables ya no están o han mutado completamente", ha aseverado.

"Debemos recuperar el apoyo de la sociedad. Es evidente que los bancos hemos sido objeto de críticas importantes, culpa en parte de las entidades que han costado dinero al contribuyente, pese a que las que estamos no hemos costado nada", ha remarcado.

De hecho, el consejero delegado de CaixaBank ha lamentado que el rescate a las cajas le ha costado "mucho", hasta 4.700 millones de euros. "Eso está ahí y no cabe duda", ha apostillado.