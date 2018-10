González (BBVA) resalta que los datos pertenecen al cliente y definen "el futuro del mundo"

González ha señalado que, una vez que una compañía asume que los datos pertenecen a los clientes, tiene que definir su negocio en torno a este principio. "En el caso de BBVA, podemos hacer muchas cosas en favor de los clientes: mejorar su calidad de vida y ayudarles a tomar mejores decisiones, pero todo ello debe hacerse con su consentimiento", ha apuntado.

Respecto a la estrategia de BBVA de cara al futuro, González ha señalado que, en un contexto de cambio, la entidad pone la mirada en el largo plazo. Asimismo, ha subrayado que con el ecosistema externo al banco es esencial, ya que "aporta la visión, las ideas y la forma de ejecutar la estrategia, algo que puede ser clave para el futuro".

Por otro lado, el presidente de BBVA ha aconsejado a los emprendedores que tengan la anticipación como un elemento fundamental. "Esto significa saber dónde quieres dirigir tu negocio y poner en marcha los recursos necesarios para llegar hasta ahí", ha explicado.

En su opinión, otros elementos críticos para que un proyecto llegue a triunfar son conseguir el tiempo suficiente para probar y cometer errores, asegurarse de contar con el mejor talento y trabajar siempre de acuerdo a unos fuertes principios. "Una vez que tienes una idea competitiva, encájala en una buena estrategia", ha recomendado el directivo.

Durante el evento, el presidente de BBVA ha anunciado a los ganadores de la décima edición de BBVA Open Talent, la mayor competición fintech a nivel global. Las startups seleccionadas han sido Sedicii, Dunforce y ChargeAfter, que han recogido los premios 'Fintech for Future', 'Fintech for Business' y 'Fintech for People', respectivamente.