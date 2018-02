González (BBVA) afirma estar "absolutamente encantado" de no haber comprado Banco Popular

"Viendo el caso de Popular, qué importante es hacer bien una sucesión", ha manifestado el presidente de BBVA durante la presentación de los resultados de 2017 del banco, en la que ha insistido, por otra parte, en que su jubilación tendrá lugar cuando cumpla 75 años, en 2019, y no habrá "sorpresas" en la elección del siguiente presidente, con lo que apuntaría al actual consejero delegado, Carlos Torres, como posible sucesor.

Popular estuvo presidido durante doce años por Ángel Ron, que fue sustituido por Emilio Saracho en febrero de 2017, cinco meses antes de la resolución de la entidad acometida por la Junta Única de Resolución (JUR).

González ha señalado que en BBVA conocen "muy bien" la operación de compra de Popular porque tuvo la oportunidad de hacerse con el banco en diciembre de 2016 y en marzo y en junio de 2017, pero decidió no hacerlo.

Según ha dicho, la hipotética creación de valor de Popular para BBVA no era suficiente para la entidad que preside, razón por la cual decidió no comprar el banco. "Estamos absolutamente encantados de no haber comparado Popular porque tendríamos un problema", ha apuntado González en referencia a que el equipo debería estar centrado ahora mismo en "arreglar" la situación de Popular.