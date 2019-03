Goirigolzarri prescindió de de Barcoj y Soria en Bankia por la desconfianza que le generaba su labor previa

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha explicado que en el nuevo equipo que formó a su llegada a la presidencia del grupo BFA-Bankia el 9 de mayo de 2012 prescindió de el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y del exdirector de auditoría interna Miguel Ángel Soria debido a que el resultado de su actividad anterior en "no era como para seguir confiando en ellos".

Así lo ha indicado durante su comparecencia como testigo este miércoles en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde por contra ha resaltado la "profesionalidad" del exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú Pons y del exinterventor general Sergio Durá, a quienes sí mantuvo en su equipo.

Según ha explicado, Barcoj y Soria ocupaban puestos de gran confianza y tenían "unos conflictos de intereses que era mejor que para la nueva etapa no siguieran colaborando", en el sentido de "haber vivido una historia" de la que Goirigolzarri no quería ninguna influencia para la nueva etapa.

"Me parecía que habían ocupado puestos de gran responsabilidad y que eran unas personas cuyo resultado no era como para seguir confiando en ellos", ha reconocido el actual presidente de la entidad.

Por el contrario, Goirigozarri ha explicado que Verdú era una persona a la que conocía desde hacía muchos años y por la que tenía y sigue teniendo "un extraordinario respeto por su capacidad profesional".

"En mis primeros días de actividad, él entendía qué era el negocio y para nosotros y para mí, en lo personal, fue de una extraordinaria ayuda, porque fue el que nos permitió ir muchísimo más rápido para entender cómo funcionaba Bankia y cómo funcionaban las personas. El señor Verdú, durante el tiempo que estuvo, fue de una ayuda extraordinaria", ha asegurado.

En cuanto a Sergio Durá, que continúa actualmente en la entidad y mantuvo el cargo de interventor general hasta el pasado mes de enero, ha indicado que su currículum era "excelente", no estaba en Bankia durante el periodo en que salió a Bolsa y "era muy independiente", al no tener ninguna relación con las antiguas cajas. "Era un profesional que reunía todas las características. Seis años después he podido confirmar que lo que pensábamos es cierto", ha afirmado Goirigolzarri.

SU LLEGADA A LA PRESIDENCIA

Según ha explicado Goirigolzarri, que antes de llegar a Bankia fue consejero delegado de BBVA, su incorporación al grupo se produjo a partir de una llamada del entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien le ofreció sustituirle.

En concreto, tuvo tres conversaciones con Rato. Una primera (cuya fecha no recuerda) en la que le ofreció ser consejero y que rechazó porque se encontraba en un periodo de no competencia de BBVA, una segunda un par de semanas antes de su incorporación definitiva, en la que le ofreció ser consejero delegado, y la tercera el 7 de mayo de 2012 en la que aceptó ser el presidente del grupo, para finalmente ser nombrado dos días después por el consejo de BFA y el consejo de Bankia.

En cuanto al conocimiento que tenía entonces de la entidad, Goirigolzarri ha explicado que contaba con el que podía obtener de los medios de comunicación. "Sabía y conocía los problemas del sistema bancario español, conocía los problemas de Bankia desde fuera, el famoso informe del FMI, conocía que se habían presentado unas cuentas a la CNMV que no estaban auditadas y conocía los rumores que había en el mercado, pero información directa no tenía", ha indicado.

Además, el día 8 de mayo tuvo conversaciones "cortas" con miembros del Banco de España, del FROB y del Ministerio de Economía. "Cuando realmente entramos a trabajar fue el día 10, después de que se celebrasen los consejos y yo fuera nombrado formalmente presidente", ha asegurado.

De esta manera, Goirigolzarri llegó a la presidencia de Bankia con dos objetivos "concretos y urgentes": tener unas cuentas de 2011 auditadas y presentar al Banco de España un plan de capitalización y saneamiento que le había sido solicitado por carta.