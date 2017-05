Generali está "en búsqueda activa" de compras en España, pero sin un nicho definido

Generali se encuentra en "búsqueda activa" de oportunidades de compra en España, pero no tiene un nicho definido en el que le gustaría crecer, según ha explicado el consejero delegado de Generali España, Santiago Villa.

El directivo ha indicado durante la presentación de resultados de la compañía que, al encontrarse en "búsqueda activa", la compañía "sondea todas las operaciones en el mercado". "No hay muchas y se valoran todas", ha añadido.

"No tenemos ubicados nichos en los que nos interesa crecer", ha apuntado Villa, para quien la compañía está "muy balanceada" entre el segmento Vida y el No Vida, por lo que tiene "idéntica capacidad" para crecer en ambos. "En la búsqueda no estamos segmentando nicho", ha apuntado.

Según ha indicado, los grupos internacionales de seguros, como Generali, tienen puesto su "foco prioritario" en Europa y España representa un mercado "que crece y es rentable". Así, al ser grande la demanda, "la oferta se encarece", algo que hace "difícil adquirir algo" en el país, ha dicho el directivo.

Villa ha señalado que la aseguradora está "contenta de manera relativa" con la posición con la que cuenta en España, ya que es una de las líneas de negocio más rentables del grupo, aunque le gustaría contar con una cuota de mercado mayor al 4% o 5%. El directivo considera que la compañía podría desarrollar volúmenes de negocio "notablemente mayores" en España.

Actualmente, la aseguradora cuenta con una alianza en bancaseguros con Cajamar, cuya participación en las primas de la aseguradora ascendía al 8,99% en 2016, frente al 8,79% de 2015. "Cajamar continúa siendo una alianza de bancaseguros de éxito y un socio con el que estamos tremendamente satisfechos", ha añadido.

El consejero delegado de Generali España ha apuntado que la compañía no puede tener "una posición pasiva" en el canal bancaseguros a pesar del entorno de bajos tipos de interés.

Por otra parte, ha explicado que la aseguradora valorará durante el último trimestre de este año el lanzamiento en España del producto 'Vitality', que ya funciona en Alemania y que consiste en un seguro vinculado a los hábitos de vida del usuario que recompensa el comportamiento saludable del cliente.

PROCESO DE SANTANDER PARA BUSCAR UN SOCIO EN AUTO

El consejero delegado ha confirmado que Santander ha abierto un proceso para buscar un socio en el segmento Auto y en "líneas de negocio adicionales" en las que no cuenta con socios, como Riesgos industriales.

Además, ha verificado que Generali España forma parte de ese proceso. El banco "se puso en contacto con Generali y Generali está en el proceso como otras compañías", ha apuntado el directivo.

No obstante, Villa no ha confirmado si la aseguradora es finalista en este proceso o no, dado que no dispone de la información, según ha explicado.