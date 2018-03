Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/Fundacion-AEB-Federico-Prades-Espana_0_1977402801.html

La Fundación AEB entrega el primer Premio Federico Prades a dos economistas del Banco de España

La Fundación AEB ha entregado este martes el primer Premio Federico Prades a Jóvenes Economistas, que ha recaído sobre María Rodríguez y Sergio Mayordomo, del Servicio de Estudios del Banco de España, por el trabajo 'Did the bank capital relief induced by the supporting factor enhance SME lending?' ('Requerimientos de capital y crédito: análisis sobre el factor de apoyo a las pymes').