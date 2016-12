Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/Financial-Times-clausulas-espanola-mortal_0_1709829279.html

'Financial Times' cree que el "golpe" de las cláusulas suelo a la banca española "no será mortal"

El "golpe" sufrido por los bancos españoles tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que les obliga a devolver la totalidad de los intereses cobrados de más por las cláusulas suelo que no sean transparentes será "doloroso, pero no mortal", según considera el 'Financial Times'.