Fernández Ordóñez: "Sí me dí cuenta de la burbuja y de su coste, pero no de las dos crisis"

"Sí que me di cuenta de la burbuja y del coste que iba a significar en todo el desapalancamiento, pero no vi notar la primera ni la segunda recesión. No las vi, pero ahí están", ha manifestado durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Aunque el exgobernador ha reconocido cierta "autocrítica" por no haber detectado las sucesivas crisis, Fernández Ordóñez ha señalado que "nadie dijo nada distinto". "Ni el FMI, ni Banco Central Europeo ni la OCDE", ha justificado.

"LOS GRANDES BANCOS HUBIERAN TENIDO GRANDES PROBLEMAS"

El exgobernador ha destacado que España contó como "activo" que las entidades más sanas durante la crisis fueran los principales bancos, aunque ha señalado que la intensidad de la segunda recesión no sólo acabó con las posibilidades de muchas entidades, sino que incluso amenazó la viabilidad de las entidades más sanas.

Así, considera que sin la segunda recesión, que remite a la crisis del euro, "el 90% de las entidades financieras hubiera salido adelante". "Pero con esa caída es imposible", ha dicho. "Se pudo salir por el rescate y la reestructuración", ha apostillado, calificando de "ayuda extraordinaria" el "respaldo" dado por el Banco Central Europeo, "una ayuda extraordinaria que España debe reconocer y agradecer", ha dicho.

"Si no hubiera venido (el presidente del BCE, Mario) Draghi, estoy convencido de que los grandes bancos hubieran tenido grandes dificultades para salir adelante", ha aseverado.

REMITE A LOS "AÑOS DE LA EUFORIA" DE LA EXPANSIÓN DEL CRÉDITO

Durante su exposición, el exgobernador ha destacado la importancia en diferenciar la etapa de la "gestación del problema" y de la propia crisis. "Si queremos evitar que se produzcan las crisis, hay que centrarse en la primera", ha manifestado, criticando el proceso de "expansión desmesurada del crédito".

Así, ha recordado "los años de la euforia, en la que todos participaban". "Todos pedían crédito y los gobiernos se vanagloriaban de la reducción del déficit", ha aseverado, criticando que "nadie alertó de lo que estaba pasando.

"Durante la burbuja, muy pocos economistas denunciaban el modelo de expansión de crédito", ha dicho, recordando que desde 1996 el crédito creció "sistemáticamente" por encima del PIB, en tasas superiores al máximo histórico.

Respecto al sector inmobiliario y a la construcción, Fernández Ordóñez ha destacado que "el problema es el endeudamiento" y "la burbuja de crédito", y así sucedió en otros países, pero hinchando otros sectores. En Estados Unidos, ha recordado, fueron las hipotecas 'subprime', y en Irlanda los centros comerciales. "Lo que hace posible los desequilibrios es el crédito. Luego uno sale por dónde sea, que es el sector inmobiliario y la construcción", ha indicado.