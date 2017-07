FEF prepara a más de 6.200 profesionales durante el primer semestre del año

Algunos de estos profesionales forman parte de Bankia, Mapfre y Caja Rural Castilla-La Mancha, entre otras entidades, y se examinaron para conseguir las certificaciones de informador financiero y/o de asesor financiero otorgadas por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

Estas acreditaciones serán obligatorias a partir de enero de 2018 para el ejercicio profesional de todo personal que desarrolla tareas de información y asesoramiento a clientes en materia de inversión, según la Guía Técnica 4/2017 para la Evaluación de los Conocimientos y Competencias del Personal que Informa y que Asesora, elaborada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y publicada el pasado 27 de junio.

Esta Guía Técnica responde a la alteración de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, la normativa europea más conocida como MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), y reúne las recomendaciones elaboradas a tal fin por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, ESMA (European Securities and Markets Authority).