Exinterventor de BFA reconoce que 2.500 millones del FROB se destinaron a sanear Caja Madrid

Así lo ha indicado durante su comparecencia en calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

El FROB concedió un préstamo a BFA por importe de 4.465 millones de euros en el marco del proceso de integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP) entre Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

En junio de 2012 se aprobó la conversión de este importe en acciones de la entidad. El exinterventor general de BFA ha reconocido que, de los 4.465 millones, se destinaron unos 2.500 millones de euros a saneamientos de Caja Madrid.

Según ha señalado, el plan de integración de las siete cajas ponía de de manifiesto que el entorno era "complicado" y que había riesgos. "Las propias ayudas del FROB llevaban una cláusula adicional de potencial extensión o renovación, es decir, había obviamente riesgos", ha señalado.

Sin embargo, Román González ha sostenido que la creencia del grupo era que el proyecto "podía ir hacia adelante", a pesar de que no era inmune a riesgos económicos y de ejecución.

Respecto a las cuentas de BFA del año 2010, que se realizaron tras 27 días de actividad debido a que se creó el 3 de diciembre de ese año, el exinterventor ha explicado que participó en la agregación de las cuentas individuales, porque no estaban los sistemas informáticos integrados.

Según ha afirmado, no hubo controversia sobre estas cuentas, cuyo informe de auditoría fue "un informe favorable sin salvedades". "Entiendo que el auditor tenía que también basarse en que eran agregadas, y por tanto eran auditorías de las cajas correspondientes", ha señalado Román, quien ha apuntado que "no habría un informe favorable de las cuentas de BFA si hubiese un informe no favorable de alguna caja".

Por otro lado, el que fue interventor de BFA entre enero de 2011 y el 27 mayo 2011 ha reconocido que tuvo una reunión preliminar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que se comentó cuáles serían los requisitos de información financiera para la salida a Bolsa de la entidad.

"Obviamente, como no había historia pasada de la misma entidad, sería por proforma", ha señalado el exinterventor de BFA, quien ha asegurado que esa fue la única reunión que tuvo con la CNMV, porque después no estuvo involucrado en la salida a Bolsa de la entidad, por lo que no participó en la redacción del folleto ni en la confección de los estados proforma que se incorporaron a dicho folleto.