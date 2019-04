Exdirector de Supervisión de Banco de España no vio un "problema insalvable" en el precio de debut de Bankia

El exdirector general de Supervisión del Banco de España Mariano Herrera García-Canturri ha afirmado que la dilución de la participación de BFA en la salida a Bolsa de Bankia y su consecuente debut a un precio inferior al previsto no suponía un "problema insalvable" ni cuestionaba su "solidez".

Así lo ha señalado Herrera, quien desde finales del pasado mes de diciembre es director general del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (Frob), durante su declaración como testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

Cuando Bankia decidió salir a Bolsa como estrategia para cumplir con los requerimientos de capital presentó un plan de capitalización autorizado por el Banco de España, en el que apuntaba que buscaba captar 3.000 millones de euros con esta operación, si bien solo necesitaba 1.985 millones de euros.

No obstante, el banco se había marcado un objetivo doble: captar 3.000 millones de euros manteniendo la matriz una participación de al menos un 70%. Por tanto, el descuento debía limitarse a un 40%. En caso contrario, el supervisor estudió la posibilidad de que BFA acabara siendo inviable, aunque se concluyó que no era "motivo suficiente para oponerse".

Finalmente, dadas las condiciones de mercado, Bankia salió a Bolsa con un descuento importante, lo que llevó a que la matriz diluyera su participación hasta el 52%. "El doble objetivo no fue posible, pero Bankia prefirió mantener el de captar los 3.000 millones de euros", ha añadido Herrera.

"Bankia no era menos sólida y no vimos que esa dilución supusiera un problema insalvable para la matriz", ha subrayado el exdirector general de supervisión del Banco de España, añadiendo que a quien perjudicaba la menor participación era a las cajas como propietarias de BFA, mientras que favorecía a los accionistas.

Según ha explicado, la mayor dilución era "peor" para la matriz, ya que implicaba unas mayores posibilidades de tener que sanear, aunque no hacía "necesario un ajuste". "No es que hubiera que hacerlo automáticamente, BFA no pasaba a ser inviable inmediatamente después de la salida a Bolsa", ha remarcado.

Herrera ha reconocido que, ya en marzo de 2012, fue cuando vio la luz el primer informe que hablaba sobre la inviabilidad de la matriz. "En aquel momento era imposible estimar lo que luego pasaría en la economía. Un error de previsión de tal calibre no se había dado nunca", ha aseverado ante la sección cuarta de la sala de lo penal.

Ante este contexto, aún se pensaba que los problemas de la matriz no implicaban "necesariamente" que la filial, Bankia, sería arrastrada.

También ha hecho hincapié en que la decisión de la estrategia de salir a Bolsa, en lugar de permitir la entrada en el capital de inversores extranjeros o la inyección de capital por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), competía únicamente a los gestores de la entidad.

PROVISIONES "SUFICIENTES"

Por otro lado, Herrera, quien presentó su renuncia en febrero de 2017 después de que la Audiencia Nacional le citase a declarar como investigado por el 'caso Bankia', ha asegurado que el Banco de España constató que las siete cajas que constituirían el SIP disponían de las provisiones suficientes para posibles deterioros en los dos años siguientes en su contratación. "El Banco de España estuvo de acuerdo, se entendió que serían suficientes para dos años", ha apostillado.

En este sentido, el testigo ha insistido en que el supervisor solamente debía dar el visto bueno a las provisiones, ya que su competencia se limita a lo "prudencial", no "contable". "El auditor es el que el mira si están bien hechas o no. Al Banco de España lo que le importa es que esas provisiones se han hecho", ha recalcado.