Exdirectivo de La Caja de Canarias dice que el SIP de Bankia cargó pérdidas en reservas en contra de la norma

El último presidente de la comisión de control de La Caja de Canarias, José Ramón Durán Alday, ha asegurado que el SIP de BFA-Bankia cargó pérdidas contra reservas y no contra resultados, "en contra de la reforma financiera", y ha señalado que no podía haberse hecho "porque no había una fusión".

"En un contexto de fusión se hubiera podido hacer, pero el SIP no era una fusión", ha asegurado durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia.

A su juicio, pese a la autorización del Banco de España a esta operación, esta posibilidad "no tenía ningún fundamento, porque se basa en una normativa que no se corresponde". "Está en contra de la reforma financiera. La reforma financiera dice que no se puede hacer, y lo hace", ha abundado.

ASEGURA QUE ERA POSIBLE VER EL DETERIORO DE BANKIA ANTES DE LA REFORMULACIÓN

Asimismo, durante su declaración ha explicado que era posible comprobar los deterioros en BFA antes de la reformulación, simplemente con comprobar las comunicaciones públicas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, ha dicho que pese a que la reducción patrimonial del grupo se realizó con posterioridad, el balance de fondos propios ya reflejaban un deterioro del 88%, y que por ello pidió la suspensión de la formulación de las cuentas de La Caja de Canarias, ya que esta entidad había perdido valor "en correlación" al deterioro de BFA.

Durán denunció en julio de 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción "irregularidades contables" en la entidad canaria, acusando a los responsables de haber falseado sus cuentas desde 2008, así como de administración fraudulenta y otros delitos, pero su denuncia fue archivada en 2017 al no advertirse la existencia de indicios de los delitos denunciados.