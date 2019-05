Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/Exdirectivo-Caja-Canarias-SIP-Bankia_0_2229977103.html

Exdirectivo de Caja Canarias dice que el SIP de Bankia cargó pérdidas en reservas en contra de la normativa

El último presidente de la comisión de control de La Caja de Canarias, José Ramón Durán Alday, ha asegurado que el SIP de BFA-Bankia cargó pérdidas contra reservas y no contra resultados, "en contra de la reforma financiera", y ha señalado que no podía haberse hecho "porque no había una fusión".