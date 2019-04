Exdirecivo del Banco de España vio "algo excesivos" los ajustes del nuevo equipo de Bankia, pero los entendía

El exdirector del departamento de inspección IV del Banco de España Pedro González ha reconocido que le pareció "un tanto excesivos" los ajustes de 22.000 millones calculados por el nuevo equipo gestor de Bankia dirigido por José Ignacio Goirigolzarri en la reformulación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, pero ha dicho que, con todo, "había que entenderlo".

Durante su interrogatorio en calidad de testigo en el juicio que investiga la salida a Bolsa de Bankia y que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), Pedro González ha insistido en que la labor del Banco de España no era ni es opinar sobre el cierre de 'libros', sino constatar que determinados ajustes son recogidos.

Según ha explicado ante la Sala, el nuevo equipo gestor hizo una valoración del grupo a su llegada y estimó unos deterioros de unos 22.000 millones de euros, cuando los saneamientos planteados en el plan de recapitalización conocido como 'Rato II' los calculaba en unos 10.000 millones de euros. El requerimiento previsto por la antigua cúpula coincidía con el "aconsejado" por el Banco de España ante el cambio de perspectivas macroeconómicas y revisiones de la cartera de la entidad.

Estas mayores necesidades "aconsejadas" por el Banco de España no fueron recogidas de forma oficial en el informe de abril de 2012. "Tendríamos que haber dicho, tenéis que dotar más. Reconozco que eso debíamos haberlo puesto en el informe", ha añadido González a preguntas de la fiscal Carmen Launa, indicando que el expresponsable de supervisión Jerónimo Martínez Tello había pedido endurecer los requisitos ante la peor situación de mercado.

"Eran unos 10.000 millones de euros adicionales a los nuestros. Nos parecía un cambio de criterio un tanto excesivo, pero había que entenderlo", ha subrayado el exdirectivo del Banco de España en relación a los ajustes planteados por el equipo de Goirigolzarri.

En este sentido, ha explicado que si el auditor, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el mercado no pusieron pegas y además lo aceptaron, al Banco de España no le correspondía opinar al respecto. "A un supervisor no le importa si se ha dotado de una forma u otra, solo que se registre. Si se añade mayores coberturas y se mejora, para nosotros mejor", ha remarcado.

De hecho, aunque parecieron "excesivos", ha relatado que el equipo de Goirigolzarri explicó en una reunión a la que acudió junto a Goldman Sachs, Jerónimo Martínez Tello, Pedro Comín y José Antonio Gracia, que correspondía a un ajuste en la valoración de Bankia, al nuevo Real Decreto aplicable al sector en 2012, a determinados ajustes en renta variable o a impuestos anticipados, entre otras cosas.

González ha indicado que nada más entrar el nuevo equipo gestor se pusieron a "colaborar inmediatamente, ya que el Banco de España es una Administración pública y tiene que procurar echar una mano donde haga falta", pero ha reiterado que "no analiza si en una formulación se refleja la imagen fiel, porque eso es responsabilidad del auditor y la CNMV". "Hay veces que nos confunden, nuestra misión no es ser garante de la actuación del gestor", ha apostillado.

"ANSIEDAD" POR LAS CUENTAS SIN AUDITORÍA

Cuando el banco todavía era gestionado por el equipo de Rodrigo Rato se enviaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2011 a la CNMV sin informe de auditoría. Este hecho, para González, fue "una sorpresa" y le generó "una ansiedad importante". "Pasamos de estar en una situación de calma a una de huracán", que luego se acentuó con la dimisión de Rato, ha reseñado.

González ha asegurado haberse enterado a través de la prensa de que se habían 'colgado' las cuentas sin el informe realizado por el auditor, que en este caso era Deloitte. "Nos quedamos un poco como, ¿qué ha pasado aquí?", ha dicho.

El exdirectivo del Banco de España ha afirmado que desconocía que esto se fuera a producir, ya que la última conversación que recuerda de forma clara con el auditor Francisco Celma fue en el mes de enero de 2012.