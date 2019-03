La Eurocámara apoya el nombramiento de Campa como nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea

El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado este martes la candidatura del español José Manuel Campa para convertirse a partir del 1 de abril en el nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), vacante desde que el italiano Andrea Enria abandonase el cargo en enero para situarse al frente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE).

Los eurodiputados han respaldado su nombramiento con 287 votos a favor, 179 en contra y 81 abstenciones. El español defendió su nombramiento el pasado 26 de febrero ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara.

En esa intervención, Campa remarcó que la EBA "ha demostrado su papel esencial" en la UE para contribuir en el desarrollo de los test de estrés a la banca y la mejora de la transparencia del sistema financiero. "Es un actor esencial para construir un marco de supervisión que asegure una industria (financiera) sólida en Europa", enfatizó

En su opinión, el mandato original de la EBA de "construir un único marco legislativo y de supervisión para todo el sector bancario" del bloque comunitario sigue siendo válido para "asegurar un sector bancario eficiente, transparente y estable que beneficie a consumid0res, empresas y toda la comunidad".

Por otro lado, el Parlamento Europeo también ha respaldado la candidatura Philip Lane, actual gobernador del Banco Central de Irlanda, para sustituir a partir del próximo 31 de mayo en el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) a Peter Praet, economista jefe del instituto emisor.

Los eurodiputados han apoyado de la misma forma el nombramiento del italiano Sebastiano Laviola como nuevo miembro de la Junta Única de Resolución (JUR).

CRÍTICAS POR NO RESPETAR EL EQUILIBRIO DE GÉNERO

A pesar de apoyar estos nombramientos, la Eurocámara ha lamentado en una resolución no vinculante que la Comisión Europea y la mayoría de los países "no hayan promovido hasta ahora un mayor equilibrio de género en las instituciones y órganos" de la UE. En particular, ponen el foco en los nombramientos de alto nivel en los asuntos económicos, financieros y monetarios.

El texto, aprobado con 453 votos a favor, 50 en contra y 71 abstenciones, pide más transparencia en los procesos de selección y designación de los máximos responsables de las agencias comunitarias y reclama la publicación de las listas de candidatos y de finalistas, así como los motivos para seleccionarlos.

En la misma línea, los eurodiputados han advertido de que, en el futuro, no estudiarán las listas de candidatos que no respeten el equilibrio de género junto con los requisitos relativos a las cualificaciones y la experiencia en el procedimiento de selección.

En opinión del Parlamento Europeo, garantizar el equilibrio de género en órganos de dirección y gobierno garantiza una "mayor competencia y amplitud de perspectivas", mientras que su ausencia significa que "las instituciones se exponen a desaprovechar candidaturas potencialmente excelentes".