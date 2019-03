Economía sacará a consulta un real decreto que desarrollará el reglamento de la ley de servicios de pago

El pasado 23 de noviembre la directiva se traspuso al ordenamiento español mediante un real decreto, y queda pendiente eel desarrollo reglamentario de la norma, que se espera que salga a consulta pública "en las próximas semanas". "Se trata de un cambio de paradigma", ha destacado De la Cueva.

Durante la jornada, el consejero delegado de Sipay Plus, José Luis Nevado, ha reclamado a los reguladores que tengan "la agilidad suficiente" que van a requerir los mercados en el nuevo ecosistema que va a traer consigo la entrada en vigor el próximo mes de septiembre de la nueva normativa europea de pagos PSD2.

Por su parte, el director de Banca Digital de Bankia, Félix Uriarte, ha destacado que el nuevo entorno que se abre con la PSD2 va a permitir a los bancos ofrecer "nuevos y mejores servicios" a sus clientes, ya sean particulares o empresas. "Para ello, vamos a abrir nuestros canales para estar donde esté el cliente, en el momento que necesite y como quiera que estemos", ha destacado Uriarte, quien ha puesto énfasis en "la especial importancia" que Bankia da a la seguridad de los datos de los clientes.

Desde Visa, el director regional para el Sur de Europa, Bertrand Sava, ha afirmado que la nueva regulación debe afrontarse como una oportunidad y no como un riesgo, "como se ha hecho en Reino Unido", quienes ha asegurado que "van mucho más avanzados en la materia".

El socio responsable financiero de EMEA y socio principal de KPMG Abogados, Francisco Uría, ha recordado que la nueva regulación "debe favorecer y no frenar la innovación", por lo que considera fundamental que no sea una barrera de entrada para los nuevos operadores, al tiempo que no sitúe en desventaja a los antiguos jugadores.

LA BIOMETRÍA, CLAVE

De su lado, la directora general de Mastercard en España, Paloma Real, ha reconocido que, si bien el impacto de la PSD2 ha sido "profundo", también ha servido a las entidades para movilizarse. "De ahí que pensemos que la biometría va a ser clave a muy corto plazo en esta industria, siempre pensando en la experiencia de cliente, que va a ser el centro de todo el ecosistema", ha explicado.

Entre los objetivos de esta nueva regulación se encuentran el de fomentar la innovación, mejorar la experiencia de cliente a través de un aumento de la competencia y lograr los mayores niveles de seguridad para éste.

Para ello, la segunda normativa europea en materia de pagos introduce dos áreas de novedades principales: aumenta los requisitos en materia de seguridad, de forma que los proveedores deberán exigir al menos dos elementos de autenticación para realizar operaciones, y exige a los bancos crear interfaces de comunicación específicas y seguras con los nuevos operadores digitales para compartir con estos los datos de los clientes que así lo autoricen.