Echegoyen dice que ninguna persona está "atada" a Sareb para toda su vida

El presidente de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Jaime Echegoyen, ha explicado que ninguna persona que trabaje para la sociedad está "atada" a la misma para siempre, porque "no sería sano".

"No hay ninguna persona de la compañía que esté atada para el resto de su vida", ha explicado durante su segundo turno de réplica en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorros y el programa de asistencia.

Echegoyen ha defendido que la sociedad necesita "refrescarse" porque lo contrario "no sería bueno para la compañía, no sería sano". "No podemos ponerle puertas al campo y pretender que la gente que entró un día en la compañía esté ahí hasta 2027, que es cuando esta compañía debe desaparecer", ha apuntado.

Durante sus turnos de intervención, los representantes de distintos grupos parlamentarios han cuestionado al presidente de Sareb sobre la incorporación de la expresidenta de la sociedad, Belén Romana, al consejo de administración de Santander, accionista de la firma.

Romana fue presidenta de Sareb desde su creación, en 2012, hasta enero de 2015 y su salida se produjo por su renuncia voluntaria. Ese mismo año se incorporó al máximo órgano de gestión de Santander, donde a día de hoy ejerce de consejera externa independiente.

Durante su etapa anterior, Romana fue directora general de Política Económica y del Tesoro del Ministerio de Economía, así como consejera del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, fue consejera del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de otras entidades en representación del Ministerio de Economía español.