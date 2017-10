Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/Donald-Jerome-Powell-Reserva-Federal_0_1897010940.html

Donald Trump podría nombrar a Jerome Powell como próximo presidente de la Reserva Federal el jueves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría anunciar el jueves que el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) será el actual gobernador de la entidad Jerome Powell, según informaron fuentes cercanas a la decisión a varios medios internacionales como 'The New York Times' o 'Financial Times'.