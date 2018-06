Deloitte niega que su informe sobre Popular determinase su resolución

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la comisión de investigación sobre la crisis financiera en España y el programa de asistencia financiera, en la que ha aclarado que, unas semanas antes de la resolución de Popular, la JUR necesitaba un informe de valoración para determinar su valor en caso de decidir llevar a cabo la operación y elegir el mejor instrumento para proceder a la resolución, para lo que contactó con Deloitte Bélgica y otras firmas.

Ruiz ha apuntado que no ha leído dicho informe de valoración debido a las "estrictas normas de confidencialidad" a las que está sometido. El documento lo elaboró la firma belga y en él participaron socios de la firma inglesa y de la española, pero no él.

"El trabajo, por las propias condiciones de la JUR, está sujeto a estrictas normas de confidencialidad. Nosotros no podemos difundir ningún tipo de información de ese trabajo, porque solo ella (la JUR) tiene potestad para hacerlo y es la que ha decidido hacer pública una parte del informe y dejar sin publicar alguna otra", ha explicado Ruiz, quien no ha participado en su elaboración ni lo ha leído. "No tengo obligación y está sujeto a estrictas normas de confidencialidad", ha asegurado.

Además, el presidente de Deloitte España ha aclarado que la firma nunca ha sido auditora de Popular, que dejó de serlo de Santander a 31 de diciembre de 2015 y que, mientras se elaboraba el informe de valoración, la firma no estaba al tanto de la intención del banco cántabro de adquirir Popular.

"No tuvimos ningún conocimiento de que Santander había adquirido la entidad hasta que se produjo la adquisición", ha asegurado Ruiz. "Elaboramos nuestro informe sin saber qué movimientos estaba haciendo la JUR para vender el banco, no tuvimos ningún contacto por parte de nuestra organización", ha apostillado.

En este sentido, el presidente de Deloitte España sostiene que, antes de la resolución, no asesoró a Santander en nada referido a la potencial adquisición de la entidad. "No hemos trabajado con Santander en absoluto para asesorarle en nada, ni hemos tenido ninguna relación con Popular; los equipos son absolutamente independientes y no tienen ninguna conexión entre sí", ha insistido Ruiz.