Danske Bank investiga transacciones de hasta 200.000 millones en el caso del blanqueo de dinero

Las investigaciones, que abarcan el periodo 2007-2015, todavía están en marcha, por lo que la firma todavía no puede precisar con exactitud qué cantidad de dinero fue blanqueada. No obstante, el banco ha reconocido que no fue "suficientemente efectivo" al prevenir que su filial en el país báltico fuera usada para cometer delitos económicos.

"El banco claramente ha fallado en su responsabilidad. Es decepcionante e inaceptable, por lo que pedimos disculpas a todos nuestros accionistas", ha especificado el presidente de Danske Bank, Ole Andersen.

"No hay dudas de que los problemas relacionados con nuestra filial estonia eran mucho mayores de lo que habíamos anticipado cuando iniciamos las investigaciones. Los conclusiones de los análisis apuntan (...) a que los controles fueron insuficientes", ha añadido el ejecutivo.

La investigación abarca cerca de 15.000 clientes y 9,5 millones de transacciones, que totalizaron 200.000 millones de euros. Además, también se están revisando 12.000 documentos y más de ocho millones de correos electrónicos, según ha precisado la entidad bancaria.

En concreto, Danske Bank ha asegurado que han investigado hasta la fecha a 6.200 clientes, ya que han empezado con aquellos que tenían más "indicadores de riesgo". La "amplía mayoría" de esa cifra es "sospechosa", por lo que el banco ha enviado la información a las autoridades.

REGULADORES.

La Finantsinspektisioon, el regulador financiero de Estonia, ha asegurado que el informe presentado este miércoles por Danske Bank muestra las "serias deficiencias" que había en la organización de la entidad financiera.

"Vamos a estudiar el informe y a decidir cuáles serán los próximos pasos que tomaremos en conjunto con la autoridad de supervisión financiera de Dinamarca", ha indicado el presidente de Finantsinspektisioon, Kilvar Kessler.

De su lado, Dinamarca ha iniciado una "investigación criminal" contra la entidad financiera por "posibles violaciones" de la legislación contra el blanqueo de dinero.