Danske Bank nombra a Jesper Nielsen como consejero delegado en funciones

Desde este lunes, Borgen ha sido relevado de sus funciones. De su lado, el consejo de administración se encuentra buscando un sustituto permanente para el puesto de primer ejecutivo del banco danés.

Durante el tiempo que permanezca como consejero delegado en funciones, Nielsen mantendrá su puesto como responsable de la división de banca de Danske Bank. La firma ha precisado que Nielsen no es un candidato para el puesto.

La entidad financiera señaló el mes pasado que estaba analizando, en el marco del caso de blanqueo de dinero, una serie de transacciones por valor de 200.000 millones de euros procedentes de su filial en el país báltico.

Las investigaciones, que abarcan el periodo 2007-2015, todavía están en marcha, por lo que la firma todavía no puede precisar con exactitud qué cantidad de dinero fue blanqueada. No obstante, el banco reconoció que no fue "suficientemente efectivo" al prevenir que su filial en el país báltico fuera usada para cometer delitos económicos.