DKV duplica su beneficio en 2018, hasta 37 millones de euros

El grupo DKV duplicó su beneficio neto en el ejercicio 2018, hasta 37 millones de euros, lo que supone un incremento del 30% frente a lo presupuestado, según ha informado este lunes la compañía.

DKV alcanzó una facturación de 789 millones de euros en 2018, un 3% más que un año antes, y elevó un 31% su beneficio antes de impuestos, hasta 51,3 millones de euros.

El consejero delegado de la compañía, Josep Santacreu, ha destacado que 2018 ha sido "un año extraordinario" en términos de resultado, si bien el ejercicio anterior estuvo caracterizado por un fuerte impacto fiscal que originó que se redujera el resultado neto. Este año, la contribución fiscal en España de la compañía ha sido de 14 millones de euros, frente a 20 millones en 2017.

El ramo de vida redujo el volumen de primas en un 4%, hasta 9,9 millones de euros, mientras que el volumen de primas de no vida aumentó un 3%, hasta 658,7 millones de euros. Por su parte, el seguro directo aumentó un 3%, hasta 788,6 millones de euros, y la división Marina Salud creció un 5%, hasta 120 millones de euros.

DKV ha destacado el crecimiento del 10% en primas de salud individual, hasta 121,96 millones de euros, con un aumento del 2% en asistencia sanitaria, donde superó los 553,4 millones de euros.

Asimismo, el ramo de decesos facturó 58,5 millones de euros (+13%) y el de enfermedad obtuvo 29,7 millones (+9%), mientras que los ramos de accidentes y hogar descendieron un 8% y un 7%, respectivamente, hasta 4,12 y 12,92 millones de euros.

El patrimonio neto del grupo se incrementó un 9%, hasta 256 millones de euros, y el valor contable de las inversiones creció un 3%, hasta 659,7 millones de euros, distribuidas en renta fija (65%), tesorería (14%), inmuebles (10%), fondos de inversión (8%) y otros (3%).

Los clientes del grupo ascendieron un 0,29%, hasta 1,7 millones de personas, de los que el 87% procede de DKV Seguros (1,48 millones), donde la mayoría son asegurados de la división de salud (750.539 clientes) y de decesos (603.250).

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

El director financiero del grupo, Javier Cubría, ha destacado que la compañía ha superado cada año los objetivos de su plan estratégico 2016-2020 (a excepción del beneficio neto de 2017), si bien cada ejercicio "cuesta un poco más" seguir creciendo al mismo ritmo, debido a la mayor competencia del mercado.

Además, ha explicado que, si bien el negocio principal de la compañía es salud, DKV también cuenta con líneas de negocio como vida y hogar, en los que el crecimiento "suele ser más negativo". Para este año, la compañía prevé obtener un volumen de primas de 808,28 millones de euros y un resultado neto de 30,5 millones, aunque su objetivo es lograr unos resultados por encima de lo presupuestado, ya que se trata de un plan "prudente" que la compañía elaboró con "mucha antelación".

Por su parte, Santacreu ha destacado algunos hitos del año 2018 como el plan de campañas de captación de la compañía, centradas en pymes, autónomos, decesos, dental, cuadro médico o reembolso.

Asimismo, ha apuntado que el plan piloto que ha puesto en marcha la compañía para eliminar las autorizaciones ha evitado este trámite a 25.000 clientes, y ha resaltado la apuesta de DKV por la digitalización.

En esta línea, aumentó un 40% las pólizas originadas a través del canal digital en 2018 y un 34% el número de asegurados que contrataron a través de esta vía, y la compañía prevé incorporar nuevos productos y ramos en 2019 con una oferta diferenciada en el canal digital.

Como prioridades del futuro, el consejero delegado de DKV ha apuntado al crecimiento, que a pesar de haberse mantenido desea incrementar; la experiencia de cliente, que con datos que ya son "positivos" se trata de una "apuesta fundamental" para la compañía, y el proyecto de e-Health, un área donde DKV tiene el encargo de "seguir adelante" como líder dentro del grupo Ergo.

NO DESCARTA ADQUISICIONES

Para alcanzar este crecimiento, el director general financiero ha reconocido que el crecimiento orgánico "nunca es suficiente", por lo que la entidad sigue de cerca las oportunidades del mercado para hacer "algun tipo de adquisición".

"Estamos atentos a oportunidades que surgen en el mercado, que no son muchas, y cuando surgen a veces no son tan claras o fáciles de ejecutar como nos gustaría y en los últimos años no hemos tenido oportunidad de crecer de forma inorgánica, pero sigue entre nuestras prioridades", ha afirmado.

Respecto a la entrada en nuevos ramos de negocio, de momento no está dentro de la estrategia de DKV, ya que el plan está enfocado en salud, decesos y enfermedad.