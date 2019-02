El Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA supera los 500 expertos en dos años

Esta plataforma fue creada por BBVA el 6 de febrero de 2017 para canalizar toda la experiencia del banco en materia de educación financiera, promover el conocimiento financiero e impulsar que las personas adquieran habilidades que les permitan mejorar sus vidas y acceder a mejores oportunidades al tomar decisiones financieras informadas.

A través de su página web, los usuarios pueden acceder a contenidos sobre inclusión financiera, economía conductual y su aplicación en la educación financiera, la importancia de las habilidades financieras en la era digital, el análisis de la diferencias de género en el conocimiento, el acceso y el uso de productos financieros, la salud financiera y los retos de la longevidad.

Además, incluye un catálogo de programas e iniciativas promovidas por organizaciones de referencia en este sector por su carácter innovador, eficiencia y alcance.

A lo largo de sus dos años de vida, el centro ha participado activamente en diferentes eventos para la difusión y promoción del conocimiento financiero, y este año "continuará apostando por la investigación, la innovación y el impulso de la educación financiera de la mano de los mejores profesionales para continuar su apuesta y compromiso con la creación de oportunidades para la sociedad", ha señalado BBVA.

El centro cuenta con la colaboración de organizaciones e instituciones de referencia mundial en educación e inclusión financiera como el Banco Mundial, el Institute of International Finance (IIF), la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana, CAF, la Federación Bancaria Europea (EBF), el Global Financial Literacy Excellence Center, el Center for Financial Inclusion y distintas entidades, asociaciones sectoriales, de consumidores y ONGs que aportan su conocimiento y experiencia a través del consejo asesor.

Según ha destacado la entidad, desde el año 2008 más de 13 millones de personas se han beneficiado de las iniciativas de educación financiera de BBVA en todo el mundo, lo que se traduce en una inversión de 80 millones de euros en 10 años.