Celma (Deloitte) desmiente que Acebes le facilitase su contacto

"Si dije eso, me equivoqué. No los tengo ni los he tenido nunca", ha sostenido Celma al ser interrogado por el abogado de Acebes, Carlos Aguilar, en la que ha sido su tercera sesión compareciendo como acusado en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

El socio auditor de Deloitte ha afirmado en reiteradas ocasiones que se puso a disposición del comité de auditoría de la entidad y que facilitó sus datos de contacto, pero que dicho comité (presidido por Acebes) no le volvió a llamar para que acudiese a una reunión del comité.

"Nadie me citó y eso no implica que yo deje de hacer mi trabajo, si el comité quiere que vaya, yo voy y le reporto. Si no, yo hago mi trabajo cuando tenga la documentación y emito una opinión", ha explicado tras ser preguntado si dejaba de transmitir información relevante al comité por el hecho de no ser citado.

Cuando la defensa de Acebes ha manifestado que el expresidente del comité de auditoría también le facilitó una tarjeta con su email y teléfono, Celma le ha interrumpido: "Con todo el respeto del mundo, eso es totalmente falso".

Entonces, Aguilar ha recordado el testimonio que el propio Celma ofreció en fase de instrucción al ser preguntado por dichos contactos, cuando reconoció que hubo un intercambio de tarjetas y que solo disponía del correo y el número de teléfono de Acebes.

"Si declaré eso me equivoqué, porque además hay testigos de que no me facilitó ningún contacto. No lo tengo ni lo he tenido nunca", ha asegurado.