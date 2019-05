Pablo Casado, Inés Arrimadas, Ana Botín y Javier Monzón, únicos españoles en la reunión del Club Bilderberg

La conferencia del Club Bilderberg en 2018 contó con la presencia de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, así como del expresidente del Grupo Prisa Juan Luis Cebrián y de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

Aparte de los cuatro españoles presentes en Montreux, otros destacados participantes en las reuniones serán José Manual Barroso, expresidente de la Comisión Europea y actual presidente de Goldman Sachs International; Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra; Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump; Bruno Le Maire, ministro francés de Finanzas; Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft; Michael O'Leary, consejero delegado de Ryanair; Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos; Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN o Timothy Snyder, escritor e historiador y profesor de Yale.

En esta 67 edición del encuentro anual del Club Bilderberg, que se celebrará entre el 30 de mayo y el 2 de junio, tomarán parte alrededor de 130 personalidades de 23 países distintos, incluyendo líderes políticos y expertos del ámbito de la industria, las finanzas, el mundo académico y los medios de comunicación.

Entre los distintos temas a tratar este año, los participantes en los encuentros debatirán sobre la situación en Europa y la posibilidad de un orden estratégico estable, así como sobre China, Rusia o el 'Brexit', además de discutir sobre el futuro del capitalismo, el cambio climático y la sostenibilidad, las amenazas cibernéticas o cuestiones éticas acerca de la Inteligencia Artificial.

El Club Bilderberg, que se fundó en 1954, celebra anualmente un encuentro para debates informales con los que se busca fomentar el diálogo entre líderes de Europa y de Norteamérica. Estas reuniones se rigen por la Regla de Chatham House, según la cual quienes están en los debates pueden utilizar la información recibida, pero no desvelar la autoría de esas opiniones.

En esta reunión a puerta cerrada, no existe una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se celebran votaciones y no se emiten comunicados con posiciones concretas.