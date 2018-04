Caixabank pide "prudencia" y recomienda hipotecas fijas para "no correr riesgos" si suben los tipos

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha llamado este viernes a la "prudencia" y ha recomendado a los clientes contratar hipotecas a tipo fijo para "no correr riesgos" si suben los tipos de interés, "sobre todo si van a destinar un porcentaje importante de sus ingresos y no tienen patrimonio".

"La crisis no pasó hace tanto tiempo, hemos aprendido lecciones y debemos recordarlas cada cierto tiempo", ha subrayado.

Gortázar, que ha realizado estas declaraciones durante la presentación de los resultados del primer trimestre de Caixabank, ha señalado que la entidad está haciendo un "esfuerzo por convencer a sus clientes para endeudarse a tipo fijo".

"Si no tiene flexibilidad y solo puede dedicar su nómina tiene que endeudarse a tipo fijo". "Ofrecerle una base variable me parece que no está bien y si las cosas no van bien después puede tener un problema", ha insistido.

Además, ha hecho hincapié en el porcentaje del inmueble que Caixabank está dispuesto a financiar: no más del 80% de su valor, ya que según sus datos, en estos momentos, cuando el valor del préstamo hipotecario supera 80% del bien adquirido, la tasa de morosidad es de 14,7%, mientras que en los préstamos que están por debajo del 80%, la morosidad baja al 2,2%. Ante estas cifras, "el sector está enfocado financiar no más del 80% del bien", ha aconsejado.

Según ha recordado Gortázar, "la crisis no pasó hace tanto tiempo, hemos aprendido lecciones", por lo que la intención de Caixabank es "seguir manteniendo una disciplina muy elevada". De hecho, en estos momentos el 60% de sus nuevos préstamos hipotecarios son a tipo de interés fijo.

En cualquier caso, considera que la competencia en este sector es "sana" y es "lógico" que haya entidades que piensen y actúen de otra manera y tengan "ofertas más agresivas". "Respeto profundamente análisis haga cada entidad". "El tiempo dirá", ha apuntado.

Gortázar ha querido dejar claro que desconoce lo que va a ocurrir con los tipos de interés, "el marcado espera que suban" y existe una "posibilidad razonable" de que "en 30 años puedan subir muchísimo". Además, "cuando suben con fuerza nos cogen por sorpresa", por lo que Gortázar se siente en la obligación de llamar a la prudencia y recomendar hipotecas fijas.

En este sentido, ha apuntado que "si el cliente tiene capacidad económica que haga lo que quiera pero si va más justo tiene que ser responsable. Hemos tenido casos de verdaderas desgracias hemos vivido con la crisis", ha recordado.