CaixaBank defiende "vigorosamente" que "no ha habido ninguna actuación ilegítima" en la compra del BPI

Gortázar se ha pronunciado en estos términos durante la presentación de los resultados de CaixaBank en los primeros nueve meses del año, después de que la Audiencia Nacional haya admitido la querella presentada por dos accionistas contra el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, así como contra CriteriaCaixa y CaixaBank, por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.

La querella relata una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria --hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015-- y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

Gortázar, que ha asegurado que CaixaBank está "colaborando activamente" con la Justicia y está muy interesada en un "esclarecimiento muy rápido de los hechos", ha señalado que la citada querella se basa en tres hechos que, según él, "no tienen conexión alguna, son decisiones independientes", ha aseverado.

En el caso de la permuta, el consejero delegado de CaixaBank ha puntualizado que "resultó una valoración muy adecuada". La querella, ha recordado, alega que aquella participación valía más porque se iba a modificar algún pacto y por tanto iba a haber una OPA. "Han pasado tres años y no ha habido una OPA y la participación vale menos y por tanto pensar que se ha producido un perjuicio no solo no es cierto, no solo en sus resultados, sino tampoco en su procedimiento", ha insistido.

Respecto a la compra del BPI, Gortázar ha destacado la "fantástica marcha" que lleva el banco portugués y la "buenísima inversión" que ha supuesto para CaixaBank, por lo que "no hay perjuicio alguno". Finalmente, se ha referido al presunto préstamo de 400 millones al BFA: "Es falso y no existe", ha sentenciado.

Gortázar ha subrayado que "la querella no ha hecho más que ser admitida a trámite, que es una fase muy inicial", y "con estos datos defendemos vigorosamente que no ha habido ninguna actuación ilegítima en este caso".