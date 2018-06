Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/CaixaBank-Europa-aplicacion-tecnologia-PWM_0_2033796663.html

CaixaBank, mejor entidad de banca privada de Europa por su aplicación de la tecnología, según PWM

CaixaBank ha sido elegida como mejor entidad de banca privada de Europa por su aplicación de la tecnología --Best Private Bank for use of technology (Europe)-- por el medio especializado Professional Wealth Management (PWM), del Grupo Financial Times.